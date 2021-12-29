Екатерина Боброва — об Анне Щербаковой: мне нехорошая мысль пришла в голову

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поделилась мнением об Анне Щербаковой, которая заняла третье место на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Мне нехорошая мысль пришла в голову: раньше мы всегда полагались на Аню. Вроде она всегда стабильна. Если ни у кого не получается, то у нас есть Анечка. И сейчас она вроде идёт прям за Валиевой, и я тоже говорила в прошлом подкасте, что Щербакову ни в коем случае нельзя списывать со счетов, чемпионат России — её турнир и так далее. И как-то…

Короткая — ладно, хорошо. Там нельзя исполнять четверные, и она хорошо сделала свою работу. Ждали в произвольной. Четверной лутц она не вернула. Четверной флип — падение. И получается, что единственный прыжок, за который она могла зацепиться, чтобы получить достаточно высокую оценку, — она с него упала и потом отпрыгала своё с тройными. Ну не знаю.

Понятное дело, что мне в общем обидно за Лизу Туктамышеву, за которую все болели. Но я бы всё равно тройку девочек не меняла», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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