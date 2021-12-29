Екатерина Боброва — о травме Никиты Кацалапова: какая-то она слишком странная для меня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва прокомментировала ситуацию с Викторией Сининицой и Никитой Кацалаповым. Они лидировали в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге после ритм-танца, но снялись перед произвольной программой из-за травмы партнёра.



«Очень жаль, что ребята снялись с произвольной. И здесь у меня двоякое мнение. С одной стороны, как спортсмен, как Саша Жулин, я понимаю, что ребята в любом случае в сборной. Они заслужили это место, вопросов нет. Никита почувствовал боль в спине и им пришлось сняться с произвольной программы в расчёте на то, что они залечат всё-таки травму и к чемпионату Европы, к Олимпиаде они будут во всеоружии. Чемпионат России для них в конкретном случае не такой важный турнир, чтоб своим здоровьем рисковать.



Но другой момент. Если такая сильная травма, что ты вчера шикарно катал короткую, на следующий день ты почувствовал боль, что снимаешься с чемпионата России. Что там, нельзя потерпеть или как-то резко вернулась эта боль? Для меня слишком много вопросов по этому поводу. Я точно скажу, что вряд ли ребята испугались, придумали предлог, потому что они с хорошим запасом шли, по короткой видно, что они в шикарной форме. Но вот этот вопрос в травме — какая-то она слишком странная для меня. У нас если болит — потерпи, у тебя будет время вылечиться. Или если у тебя травма — не выступай вообще, долечи окончательно. Зачем было в принципе приезжать на этот чемпионат России?» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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