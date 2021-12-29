Хореограф Тутберидзе отреагировал на слова Плющенко об оценках Щербаковой на ЧР

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко об оценках Анны Щербаковой на чемпионате России. Щербакова заняла третье место, и Плющенко заявил, что «весь мир не может понять, откуда там такие баллы».
«Тем людям, которые начинают разводить всю эту канитель: возьмите правила, возьмите таблицы и всё посчитайте чётко. Всё можно подсчитать, а не просто на эмоциях рассказывать, что кто-то лучше кого-то. А то говорят, что Щербакова завалила квад… Но то, что Елизавета Туктамышева завалила аксель, — это не считается, что ли? Это высказывания в пользу бедных, поэтому давайте логически рассуждать и уметь считать.
Плющенко считает, что был завышен балл в компонентах? Я считаю, что это не так. Она каталась очень компонентно, эта оценка не завышена», — цитирует Железнякова «Спорт-экпресс».
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