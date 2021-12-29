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Хореограф Тутберидзе отреагировал на слова Плющенко об оценках Щербаковой на ЧР

Хореограф Тутберидзе отреагировал на слова Плющенко об оценках Щербаковой на ЧР
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко об оценках Анны Щербаковой на чемпионате России. Щербакова заняла третье место, и Плющенко заявил, что «весь мир не может понять, откуда там такие баллы».

«Тем людям, которые начинают разводить всю эту канитель: возьмите правила, возьмите таблицы и всё посчитайте чётко. Всё можно подсчитать, а не просто на эмоциях рассказывать, что кто-то лучше кого-то. А то говорят, что Щербакова завалила квад… Но то, что Елизавета Туктамышева завалила аксель, — это не считается, что ли? Это высказывания в пользу бедных, поэтому давайте логически рассуждать и уметь считать.

Плющенко считает, что был завышен балл в компонентах? Я считаю, что это не так. Она каталась очень компонентно, эта оценка не завышена», — цитирует Железнякова «Спорт-экпресс».

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