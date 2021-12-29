Алёна Косторная: подвожу итоги 2021 года

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала в «Инстаграме» ролик, посвящённый уходящему 2021 году. Он составлен из забавных видео фигуристки.
«Подвожу итоги 2021 года. Всех с наступающим», — подписала видео Косторная.
Публикация доступна в «инстаграме» Алёны Косторной.
Напомним, 18-летняя Косторная пропустила предолимпийский чемпионат России — 2022. У Алёны перелом правой кисти. Таким образом, ученица Этери Тутберидзе не сумела отобраться на Олимпийские игры – 2022 в Пекине и предолимпийский чемпионат Европы, заняв седьмое место на чемпионате России – 2022 (224,40 балла). Соревнования уверенно выиграла Камила Валиева (283,48 балла). Второе место заняла Александра Трусова (248,65), тройку призёров замкнула Анна Щербакова (239,56).
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