Лайшев: зная биографию Рудковской, она мне вообще не интересна

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил, почему он защищает воспитанников своей школы от любых нападок.
«Я не самбист, а руководитель и первый выпускник школы «Самбо-70». Все, кто были после меня – мои младшие товарищи и друзья. Я обязан защищать свою школу, у меня 26 видов спорта. Я буду защищать каждого, будь то инвалид, фигурист, самбист, дзюдоист или сумоист. Схема абсолютно простая — я не комментирую фигурное катание. Я говорю о том, что наши девушки заняли первые, вторые или другие места. Я говорю, что Тутберидзе — молодец. Я не говорю о четверных, тройных и прочем. Также как и остальным советую не говорить о болевых на ногу, передней подножке и так далее. Это специфика в рассуждениях о видах спорта. Имея такую огромную структуру, я вынужден выступать в защиту своих воспитанников.
Я и занимаюсь своей прямой деятельностью, разбираюсь только в своей школе. У нас самая молодая олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике, Этери Тутберидзе, великий тренер Елена Анатольевна Чайковская. А зная биографию Рудковской, она мне вообще не интересна», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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