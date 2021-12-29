Косторная — об оценках Щербаковой: спортсмен сделал работу. Остальное зависит не от него

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сочла некорректным вопрос, который задали Анне Щербаковой на пресс-конференции после чемпионата России.
У чемпионки мира поинтересовались, как она смогла выиграть у Елизаветы Туктамышевой без элементов ультра-си.
«На пресс-конференции девочек после произвольной программы Ане Щербаковой задали вообще очень некорректный вопрос: вот, должна была ехать Лиза Туктамышева, она откаталась лучше, а ты с четверных упала, и почему ты должна ехать?
Я посмотрела ответ Ани и, в принципе, мне стало за неё немного обидно. Ну то есть… Почему к спортсменам предъявляются какие-то претензии? Спортсмен вышел и сделал свою работу. Остальное зависит не от него.
Журналист намеренно обвиняет человека в каком-то подвохе, задает провокационные вопросы. Я не понимаю, зачем это делать – ведь потом спортсмен просто не будет общаться с прессой. Еще хуже будет. Очень рада, что девочки смогли корректно ответить, никого не задев, никого не обидев», – сказала Косторная на своём канале в YouTube.
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