Сихарулидзе: после неудачи в короткой программе наверстать упущенное Туктамышева не смогла

Глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе подвёл итоги чемпионата России – 2022 в женском одиночном катании.

«Как и все болельщики, восхищаюсь Камилой Валиевой, показавшей на чемпионате России фантастический уровень. Нельзя не отметить и контент Саши Трусовой. У Ани Щербаковой, уверен, лучший прокат ещё впереди. Как и все питерские болельщики, переживал за Лизу Туктамышеву. Она прошла большой и сложный путь, но нужно быть объективным: после неудачи в короткой программе наверстать упущенное она не смогла. Конкуренция в женской сборной России сейчас такова, что одна ошибка может перечеркнуть все надежды на попадание в тройку призёров», — приводит слова Сихарулидзе РИА «Новости».

Также Сихарулидзе высказался об объективности судейства в фигурном катании.

«Безусловно, новые правила позитивно повлияли на судейство, но всё равно арбитр – это живой человек. Всегда можно найти лазейку, чтобы воспользоваться ею для лоббирования. Мы должны стремиться к тому, чтобы весь судейский корпус был объективным и беспристрастным. Как только появляются люди, способные подтянуть кого-то, самые лучшие правила не гарантируют объективности. Хочется видеть в рядах судейского корпуса людей, для которых важнее спортивный принцип и интересы фигурного катания, а не свои личные. Надеюсь, что большинство арбитров – это именно такие люди», — сказал Сихарулидзе.