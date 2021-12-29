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Попова: для меня между Щербаковой и Туктамышевой на ЧР не было 15 баллов

Попова: для меня между Щербаковой и Туктамышевой на ЧР не было 15 баллов
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Бывшая фигуристка, выступавшая в танцах на льду, хореограф Бетина Попова сравнила результаты Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.

«Я разговаривала с Лизой после чемпионата России, и я была больше расстроена результатами, чем она. Она полностью замотивирована, говорит: «Подожди, ещё чемпионат Европы, всё нормально, я в форме». Она максимально заряжена. После чемпионата она ни дня не отдыхала. Она на таком подъёме.

Было ли между Щербаковой и Туктамышевой 15 баллов? Для меня — точно нет. Я могу быть предвзятой, конечно, меня даже представляют как «подружка Лизы». Для меня она очень хорошо откатала, достойно пьедестала. У неё был отличный прокат произвольной, эмоционально отличающийся от всего, что происходит на катке. Будто переключаешься на другую энергетику. Всё остальное — мегасерьёзное и мегаклассическое — и тут выходит Лиза с полным отжигом, со своими трикселями. Возможно, некоторые движения у неё спорные, но Лиза исполняет их так, что пофиг, что там стоит. Энергетика такая, особенно на дорожках, что это разнос, поднятый зал. И она сама от этого кайфует. Судья — тоже человек, и на компонентах эта уверенность сказывается.

Короткие программы у Лизы и Ани для меня равны — хорошие рабочие программы — а произволки очень разные. Если смотреть относительно суперэстетики и классического понимания фигурного катания, Анина программа более понятна и смотрибельна. Лизина программа настолько выделяется среди всех остальных, разносит энергетикой, будит тебя из этого монотонного концерта классической музыки, что мне, как зрителю, интереснее смотреть Лизу», — сказала Попова в интервью YouTube-каналу «Кваксель».

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