Медведева не смогла выбрать любимый номер на «Ледниковом периоде», Милохин подсказал

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поблагодарила всех причастных к постановке её номеров в телепроекте «Ледниковый период». Фигуристка выступала с блогером Даней Милохиным.

«Всего две серии до финала «Ледникового периода». Пересматриваю наши с Даней Милохиным номера и сама не могу определиться, какой нравится больше всего. Каждый номер для меня особенный, как и, уверена, для Дани, Ильи Авербуха, Максима Ставиского, Елены Станиславовны Масленниковой и всех, кто имеет отношение к постановке номеров.



Хочу сказать огромное спасибо Первому каналу. И особенно Илье Авербуху, который уже столько лет делает крутой проект, популяризирующий фигурное катание.

А какой номер у вас любимый?» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Даня Милохин выбрал номер «Человек-паук», а Илья Авербух назвал вызовом каждый номер.

«Женечка, спасибо большое! Каждый номер был для нас вызовом, и вместе — именно вместе — мы побеждали! Идём дальше!» — написал Авербух в комментариях.