Гурейро: горжусь Тиффани, которая показала, что значит спортивный характер

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Дуэт неудачно выступил в произвольной программе на чемпионате России, после чего партнёршу, недавно перенесшую вирусное заболевание, унесли со льда на руках.

«Друзья, после чемпионата России прошло немного времени и хочется поделиться эмоциями. Спасибо вам за вашу поддержку, мы её чувствовали, она помогала нам не опускать руки и кататься до последней секунды.

Я только недавно смог отойти от турнира и пересмотреть видео. Мне самому было больно на это смотреть, но как я горжусь Тиффани, которая показала, что значит спортивный характер. Такая хрупкая девушка после болезни, но такая сильная. Было много споров — сниматься с произвольной или кататься до конца, и многие нас осудили. Но мы считаем, что приняли верное решение. А вы что думаете?

Мы работаем дальше и мечтаем показать вам нашу произвольную программу в полной готовности и красоте», — написал Гурейро на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Джонатана Гурейро в «Инстаграме».