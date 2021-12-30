Алексей Ягудин ответил, ревнует ли он Татьяну Тотьмянину за поцелуи с Максимом Марининым

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин, общаясь с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», ответил на вопрос о ревности. Ягудина спросили, нет ли у него ревности, когда его супруга, олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Тотьмянина обнимается и целуется в шоу со своим партнёром, также чемпионом ОИ Максимом Марининым.

«Конечно же, нет», — ответил Алексей.

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/

41-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999 и 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию.

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