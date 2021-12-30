«Как она ревела!» Алексей Тихонов — о выступлении с Марией Петровой на Олимпиаде

Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов рассказал, как плакала его партнёрша Мария Петрова после выступления на Олимпиаде-2006 в Турине (Италия). Петрова и Тихонов заняли пятое место и остались без медалей.

«Мы ведь с Машей тоже думали, что жизнь прошла зря, когда не сумели завоевать медали в Турине. Как ревела тогда Маша! Её чуть ли не вся наша сборная успокаивала.

Прошло совсем немного времени, мы поехали в турне по России и, куда бы ни приезжали, везде чувствовали зрительскую любовь. Это было, пожалуй, важнее», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».

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