«Как она ревела!» Алексей Тихонов — о выступлении с Марией Петровой на Олимпиаде
Поделиться
Чемпион мира в парном катании Алексей Тихонов рассказал, как плакала его партнёрша Мария Петрова после выступления на Олимпиаде-2006 в Турине (Италия). Петрова и Тихонов заняли пятое место и остались без медалей.
«Мы ведь с Машей тоже думали, что жизнь прошла зря, когда не сумели завоевать медали в Турине. Как ревела тогда Маша! Её чуть ли не вся наша сборная успокаивала.
Прошло совсем немного времени, мы поехали в турне по России и, куда бы ни приезжали, везде чувствовали зрительскую любовь. Это было, пожалуй, важнее», — приводит слова Тихонова «РИА Новости Спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56
-
15:42
-
14:43
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:14
-
11:56
-
11:53
-
11:29
-
11:10
-
10:32
-
10:26
-
09:57
-
09:19
-
09:03
-
08:33
-
07:58
-
07:53
-
07:50
-
07:46
Партнерский контент