Дмитрий Губерниев одним словом отреагировал на новогодний пост Елизаветы Туктамышевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме». Ранее Туктамышева написала: «Осознала, что до Нового года осталось всего два дня. Режим быстрой подготовки включён. Мои три главных составляющих для того, чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу: гирлянда на окнах, с ней дома сразу становится волшебнее и уютнее; самой упаковать подарки для близких; красивое бельё и домашняя одежда, в которой чувствуешь себя королевой бала».

«Лучшая», — написал Губерниев в комментариях.

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