В ФФККР заявили, что не рассматривают вариант с отменой Олимпиады-2022 в Пекине

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что в организации не рассматривают вариант с отменой Олимпийских игр в Пекине, которые запланированы на период с 4 по 20 февраля. Ранее организаторы отменили молодёжный чемпионат мира по хоккею.

«Слышал, что в Канаде отменили молодёжный чемпионат мира по хоккею. У нас в федерации нет никаких разговоров об отмене Олимпийских игр, мы готовимся и работаем в штатном режиме.

Мы такой вариант сейчас не рассматриваем. Не думаю, что Олимпийские игры под угрозой и кто-то их отменит. В Пекине всё будет нормально», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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