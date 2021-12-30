«Нужно быть готовым к худшему». Илья Авербух — о возможной отмене Олимпиады

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух оценил возможность отмены Олимпиады в Пекине из-за коронавируса. Ранее по этой причине был отменён молодёжный чемпионат мира по хоккею.

«Коронавирус, к сожалению, не дремлет. Мы должны принимать правила игры, которые диктует нам жизнь — у нас нет другого выхода. Мне кажется, такого ещё ни разу не было. Чемпионат мира закончился, не успев начаться. Пока про Олимпийские игры говорить очень сложно. Новая волна вируса нарастает с каждым днём. Сложно предугадать, что будет через месяц.



Отмена или перенос Олимпиады хотя бы на один год — это драма для каждого спортсмена. Многие спустя время не смогут вернуться в ту форму, в которой находятся сейчас. Нам остаётся только верить, что Китай сможет справиться со всеми сложностями и провести Олимпийские игры. Верим в лучшее, а быть готовым нужно к худшему. Исключать отмену Олимпийских игр нельзя», — цитирует Авербуха «Спорт-экспресс».

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