Алина Загитова: решила наконец ответить на вопрос, который мне задают почти каждый день

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос, как она всё успевает. Спортсменка в шутку заявила, что никогда не спит.
«Раскрываю карты. Решила наконец ответить на вопрос, который мне задают почти каждый день. Что думаете?» — подписала она соответствующее видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру. Спортсменка участвует в ледовых шоу, является ведущей телепроекта «Ледниковый период», учится на факультете журналистики.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 30 декабря 2021
-
13:41
-
12:51
-
12:02
-
11:09
-
10:54
-
10:06
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56
-
15:42
-
14:43
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:14
-
11:56
-
11:53
-
11:29
-
11:10
-
10:32
-
10:26
-
09:57
-
09:19