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Александра Бойкова объяснила, почему упала на церемонии награждения призёров ЧР. Фото

Александра Бойкова объяснила, почему упала на церемонии награждения призёров ЧР. Фото
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, объяснила, почему упала на церемонии награждения призёров чемпионата России – 2022, который прошёл в Санкт-Петербурге.

«Честно говоря, у меня с утра очень весело пошёл день (смеётся). Какие-то проблемы были, видимо. До награждения я ещё на улице поскользнулась и упала.

Когда я вышла с награждения, увидела у себя на лезвии кусочек краски. Видимо, она с потолка упала. Скорее всего, я просто на неё наехала, и у меня нога улетела», — цитирует Бойкову Sport24.

Подопечные Артура Минчука и Тамары Москвиной завоевали серебряные медали, набрав в сумме 239,87 балла. Выиграли турнир Анастасия Мишина и Александр Галлямов (243,74), третье место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

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