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Чемпион России по фигурному катанию объяснил, почему считает Роналду лучше Месси

Чемпион России по фигурному катанию объяснил, почему считает Роналду лучше Месси
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, который на прошлогоднем чемпионате России завоевал золото в парном катании (вместе с Александрой Бойковой), объяснил, почему считает Криштиану Роналду лучше Лионеля Месси.

«Роналду или Месси? Для меня — Роналду. Я видел и одного, и другого вживую на поле. Месси — безумный талант, с точки зрения возможностей, возможно, это самый способный футболист за всю историю. Но трудолюбие, профессионализм и спортивное долголетие Криштиану у меня как у спортсмена вызывают сумасшедшее уважение.

Ещё меня впечатлил Криштиану Роналду в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Складывается ощущение, что для его игр сюжет пишут лучшие сценаристы Голливуда и всего мирового кинематографа. У него столько голов на последних минутах матчей! И благодаря его действиям команда выходит из группы с первого места», — цитирует Козловского Sport24.

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