Евгения Медведева снялась в ролике Олимпийских игр в Пекине. Видео
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева снялась в новом ролике, который посвящён Олимпиаде в Пекине (Китай). Ролик опубликовал китайский телеканал CGTN.
Музыкальный клип посвящён Олимпийским играм. В ролике Медведева произносит девиз Олимпиады «Вместе ради общего будущего». Причём Евгения говорит на китайском языке.
Видео можно посмотреть в «фейсбуке» китайского телеканала CGTN.
Полная версия клипа будет представлена 3 января. Помимо Медведевой, в нём снялись другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 30 декабря 2021
-
16:32
-
16:01
-
15:50
-
13:41
-
12:51
-
12:02
-
11:09
-
10:54
-
10:06
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56
-
15:42
-
14:43
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:14
-
11:56
-
11:53
-
11:29
-
11:10
-
10:32
Партнерский контент