Евгения Медведева снялась в ролике Олимпийских игр в Пекине. Видео

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева снялась в новом ролике, который посвящён Олимпиаде в Пекине (Китай). Ролик опубликовал китайский телеканал CGTN.



Музыкальный клип посвящён Олимпийским играм. В ролике Медведева произносит девиз Олимпиады «Вместе ради общего будущего». Причём Евгения говорит на китайском языке.

Видео можно посмотреть в «фейсбуке» китайского телеканала CGTN.

Полная версия клипа будет представлена 3 января. Помимо Медведевой, в нём снялись другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.



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