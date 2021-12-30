Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгения Медведева снялась в ролике Олимпийских игр в Пекине. Видео

Евгения Медведева снялась в ролике Олимпийских игр в Пекине. Видео
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Евгения Медведева снялась в новом ролике, который посвящён Олимпиаде в Пекине (Китай). Ролик опубликовал китайский телеканал CGTN.

Музыкальный клип посвящён Олимпийским играм. В ролике Медведева произносит девиз Олимпиады «Вместе ради общего будущего». Причём Евгения говорит на китайском языке.

Видео можно посмотреть в «фейсбуке» китайского телеканала CGTN.

Полная версия клипа будет представлена 3 января. Помимо Медведевой, в нём снялись другие спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021