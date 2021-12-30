Избитый в Москве фигурист Дмитрий Соловьёв планирует выступить в новогоднем шоу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв рассказал о своём состоянии после выписки из больницы.
Спортсмен был избит в драке в ночь на 21 декабря, когда вступился за свою девушку и её подруг.
«Пока слабость не прошла. Когда привезли в больницу, я был уверен, что сейчас подтвердят сотрясение мозга и поеду домой. Не хотелось лежать в больнице. Но врачи не отпустили. Конечно, я не хотел огласки. Я такой человек, что не люблю суету вокруг себя, громких вещей. Если только это не касается спорта, моих достижений.
Я спросил: «Это сотрясение?». Нет, говорят, хуже — ушиб головного мозга средней тяжести и какое-то кровоизлияние. Я сразу насторожился, поскольку кровоизлияние не очень приятный звоночек.
Были ли раньше такие тяжёлые травмы? Может быть, и были. Трудно сказать, поскольку при каких-то падениях я даже не ходил к врачам. Но сейчас я чувствую последствия, в голове туман. Нешуточная травма. Врачи вообще сказали: «Дмитрий Владимирович, вы должны лежать в реанимации». Говорю: «Но я вроде бы более или менее нормально себя чувствую». Хотя, когда вставал, чувствовал головокружение и давление в голове. Но я старался мало двигаться, поскольку врачи рекомендовали только лежать, спать, есть. Даже на процедуры, несмотря на моё сопротивление, возили на кресле-каталке. Мол, при таких серьёзных травмах головы лучше поменьше двигаться.
Врачи перестраховываются, просят, чтобы никаких нагрузок на голову, никаких самолётов два месяца. И спорт в щадящем режиме, без резких движений.
Я человек неспокойный, зависимый от спорта, от фигурного катания. Это моя болезнь, мой наркотик, поэтому, наверное, не удержусь, выйду на лёд, поскольку уже обещал Татьяне Навке откатать новогоднее шоу «Аленький цветочек», — приводит слова Соловьёва «Комсомольская правда».
- 30 декабря 2021
-
17:59
-
16:32
-
16:01
-
15:50
-
13:41
-
12:51
-
12:02
-
11:09
-
10:54
-
10:06
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56
-
15:42
-
14:43
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:14
-
11:56
-
11:53
-
11:29
-
11:10