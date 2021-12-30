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Алёна Косторная рассказала, в какой вуз будет поступать через 4 года

Алёна Косторная рассказала, в какой вуз будет поступать через 4 года
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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная рассказала, что не планирует становиться актрисой, хотя многие друзья видят её в этой роли.

Косторная из-за травмы руки пропустила чемпионат России, где проходил отбор на Олимпиаду-2022, после чего заявила, что остаётся в спорте ещё на один олимпийский цикл.

«У меня каждый раз бывает такое: мол, всё, я заканчиваю, надо искать новое увлечение. Через четыре года я буду пытаться попасть в первый мед. Неважно какой, главное на врача. Хотя мне говорят: какой из тебя врач, ты актриса, иди в актёрское. И до момента моего поступления каждый считает своим долгом меня туда отправить. Хотя прям сниматься в кино – меня не посещали такие мысли», — сказала Косторная на YouTube-канале «Ответь по-братски».

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