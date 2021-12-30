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Камила Валиева рассказала, какие подарки делала друзьям в детстве

Камила Валиева рассказала, какие подарки делала друзьям в детстве
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Чемпионка России в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, какие подарки дарят друг другу фигуристы на Новый год.

«Кто-то носки интересные дарит, с интересными принтами, кто-то ещё что-то. Самый памятный подарок? Колонку мне дарили.

Делала ли когда-нибудь подарки своими руками? Да, когда маленькая была, часто делала. Ещё игрушки из резиночек – тогда это модно было. Всё делала: и мишку, и колечки, и большие браслеты. Наверное, сейчас они где-то в Казани, у нас дома», — сказала Валиева в интервью для страницы платёжной системы «Мир» в «Инстаграме».

Также Камила рассказала, как хотела бы провести свободный день: «Хочу просто полежать и ни о чём не думать. Включить сериал, и чтобы ко мне в это время никто не подходил. Хочу закрыться и просто сидеть в квартире».

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