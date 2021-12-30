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Марк Кондратюк рассказал о самой необычной встрече Нового года

Марк Кондратюк рассказал о самой необычной встрече Нового года
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Чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, как проводит новогодние праздники.

«Стараемся на Новый год куда-то уезжать или улетать. Так было всё детство. Ездили в Андорру, куда-то ещё, катались на лыжах и сноуборде. Сейчас я себе такое позволить не могу.

Мой самый странный Новый год? Два года назад ездил на Новый год в Мадрид, хотел его отметить на площадке Соль, но перекрыли все дороги, и я встретил Новый год на какой-то улице в компании с иностранцами и ел виноград.

Новый год мечты? Хочу провести его в Лондоне.

Что бы пожелал болельщикам в Новом году? Побольше мотивации в работе и жизни, материализации мечт и мудрости каждому», — сказал Кондратюк в интервью для страницы платёжной системы «Мир» в «Инстаграме».

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