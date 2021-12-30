Фигурист Марк Кондратюк: в детстве мечтал стать Нобелевским лауреатом

Чемпион России по фигурному катанию Марк Кондратюк рассказал, о чём мечтал в детстве.

«Мечтал ли победить на чемпионате России? Нет, такой мечты не было. Я выходил кататься в своё удовольствие и хотел принести удовольствие и настроение зрителям.



Какие мечты были в детстве? Не помню, чтобы я мечтал о чём-то, связанном с фигурным катанием. Странно, но я мечтал стать Нобелевским лауреатом. В какой области? По литературе. Такая детская странная мечта.

Какая книга сформировала меня больше всего? «1984», — сказал Кондратюк в интервью для страницы платёжной системы «Мир» в «Инстаграме».

18-летний Кондратюк впервые ярко заявил о себе на Кубке Первого канала в сезоне-2020/2021. Тогда он выступил лучше Михаила Коляды. В начале олимпийского сезона Марк подтвердил третью квоту России на Игры-2022, завоевав бронзу на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе.