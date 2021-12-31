Саша Плющенко: почему мне не сказали, что у брата есть «инстаграм»?

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, только в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале узнал, что у его младшего брата, годовалого Арсения, есть своя страница в «Инстаграме».

Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской. У самого Саши также есть страница в «Инстаграме», где он известен под ником Гном Гномыч.

Ургант: Я знаю, что у Арсюши уже есть «инстаграм».



Рудковская: Да.



Саша Плющенко: Да?



Ургант: Ха! Ну вот и всё. Мы продержались две минутки. Да, мой дорогой. У тебя есть брат, у которого тоже есть «инстаграм».



Саша Плющенко: Почему мне не сказали?



Ургант: А я тебе потом расскажу, почему не сказали. Я расскажу тебе правду.