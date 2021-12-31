Саша Плющенко: почему мне не сказали, что у брата есть «инстаграм»?

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, только в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале узнал, что у его младшего брата, годовалого Арсения, есть своя страница в «Инстаграме».
Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской. У самого Саши также есть страница в «Инстаграме», где он известен под ником Гном Гномыч.
Ургант: Я знаю, что у Арсюши уже есть «инстаграм».
Рудковская: Да.
Саша Плющенко: Да?
Ургант: Ха! Ну вот и всё. Мы продержались две минутки. Да, мой дорогой. У тебя есть брат, у которого тоже есть «инстаграм».
Саша Плющенко: Почему мне не сказали?
Ургант: А я тебе потом расскажу, почему не сказали. Я расскажу тебе правду.
- 31 декабря 2021
-
00:28
-
00:18
- 30 декабря 2021
-
22:45
-
22:34
-
22:21
-
19:03
-
17:59
-
16:32
-
16:01
-
15:50
-
13:41
-
12:51
-
12:02
-
11:09
-
10:54
-
10:06
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56
-
15:42
-
14:43
-
14:30
-
14:15
-
14:07
-
13:57
-
13:56
-
13:52