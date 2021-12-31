Плющенко: в «Инстаграме» укажу, что я начинающий тренер

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о главных для него событиях уходящего года.



«Главные события года для меня — это рождение Арсюши, академия и мои детки-спортсмены, которые попали на финал Гран-при. Три девочки из семи в мире, один мальчик. Сейчас закончился чемпионат России, и мои юниоры там выступали впервые среди взрослых. Сонечка Муравьёва выступила очень достойно, попала в сборную. Анастасия Зинина тоже достойно выступила, тоже попала в сборную.



Наверное, со спортом всё связано. Это моя жизнь, это сейчас моё детище, поприще. Меня называют начинающим тренером. И знаете, что я подумал? Я в своём «инстаграме» укажу — «начинающий тренер Евгений Плющенко». Я принял такое решение. Поэтому спасибо большое за поддержку, за какие-то направления. Мы трудимся, работаем. Наверное, вот это три таких события», — сказал Плющенко в эфире программы «Вечерний Ургант».