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Иван Ургант спросил у сына Плющенко, как тот сломал руку

Иван Ургант спросил у сына Плющенко, как тот сломал руку
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Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как в минувшем году сломал руку, когда играл в футбол.

Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской.

Саша Плющенко: Главные события года для меня — это рождение Арсюши, второе — построили академию. А третье — не знаю.

Ургант: Давай подскажу. Ты руку сломал в этом году.

Саша Плющенко: Ну да. И что? Ничего страшного. Сломал так сломал.

Ургант: Ты сломал руку, когда играл в футбол?

Саша Плющенко: Да. И что?

Ургант: Откуда ты узнал про футбол?

Саша Плющенко: А я уже три года играю в футбол.

Ургант: Родители знают?

Саша Плющенко: Конечно. С папой играем.

Ургант: Тебе что больше нравится — фигурное катание или футбол?

Саша Плющенко: Фигурное катание, конечно.

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