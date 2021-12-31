Иван Ургант спросил у сына Плющенко, как тот сломал руку

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как в минувшем году сломал руку, когда играл в футбол.

Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской.



Саша Плющенко: Главные события года для меня — это рождение Арсюши, второе — построили академию. А третье — не знаю.



Ургант: Давай подскажу. Ты руку сломал в этом году.



Саша Плющенко: Ну да. И что? Ничего страшного. Сломал так сломал.



Ургант: Ты сломал руку, когда играл в футбол?



Саша Плющенко: Да. И что?



Ургант: Откуда ты узнал про футбол?



Саша Плющенко: А я уже три года играю в футбол.



Ургант: Родители знают?



Саша Плющенко: Конечно. С папой играем.



Ургант: Тебе что больше нравится — фигурное катание или футбол?



Саша Плющенко: Фигурное катание, конечно.