Иван Ургант спросил у сына Плющенко, как тот сломал руку

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как в минувшем году сломал руку, когда играл в футбол.
Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской.
Саша Плющенко: Главные события года для меня — это рождение Арсюши, второе — построили академию. А третье — не знаю.
Ургант: Давай подскажу. Ты руку сломал в этом году.
Саша Плющенко: Ну да. И что? Ничего страшного. Сломал так сломал.
Ургант: Ты сломал руку, когда играл в футбол?
Саша Плющенко: Да. И что?
Ургант: Откуда ты узнал про футбол?
Саша Плющенко: А я уже три года играю в футбол.
Ургант: Родители знают?
Саша Плющенко: Конечно. С папой играем.
Ургант: Тебе что больше нравится — фигурное катание или футбол?
Саша Плющенко: Фигурное катание, конечно.
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