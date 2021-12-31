Саша Плющенко: я был глупеньким, а сейчас не глупенький

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как он изменился за последние пять лет.
Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской.
Ургант: Сколько Саше было лет, когда впервые пришёл к нам?
Рудковская: Четыре.
Ургант: Помнишь, как в первый раз пришёл к нам? Не помнишь? Видишь, родители воспользовались этим, тебя привели. Ты не всегда был таким весёлым, как сейчас. Что ты скажешь, глядя на эту фотографию? Как ты изменился за эти годы?
Саша Плющенко: Я вырос, конечно же. Я был глупеньким, а сейчас не глупенький.
Ургант: Мать смеётся! Потому что радуется. Конечно. Сейчас не глупенький уже.
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