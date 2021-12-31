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Саша Плющенко: я был глупеньким, а сейчас не глупенький

Саша Плющенко: я был глупеньким, а сейчас не глупенький
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Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, как он изменился за последние пять лет.

Саша был в гостях у Ивана Урганта вместе с родителями – двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и известным продюсером Яной Рудковской.

Ургант: Сколько Саше было лет, когда впервые пришёл к нам?

Рудковская: Четыре.

Ургант: Помнишь, как в первый раз пришёл к нам? Не помнишь? Видишь, родители воспользовались этим, тебя привели. Ты не всегда был таким весёлым, как сейчас. Что ты скажешь, глядя на эту фотографию? Как ты изменился за эти годы?

Саша Плющенко: Я вырос, конечно же. Я был глупеньким, а сейчас не глупенький.

Ургант: Мать смеётся! Потому что радуется. Конечно. Сейчас не глупенький уже.

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