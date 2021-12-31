Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с наступающим Новым годом
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева подвела итоги уходящего года и поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.
«Это был очень насыщенный год! С наступающим Новым годом! Всем счастья, любви и приятных моментов в 2022-м!» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при-2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 Туктамышева заняла седьмое место (четвёртое среди взрослых фигуристок).
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