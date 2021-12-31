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«Они просто мне завидуют». Саша Плющенко рассказал, как его назвали больным

«Они просто мне завидуют». Саша Плющенко рассказал, как его назвали больным
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Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, вместе с Яной Рудковской и Евгением Плющенко в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал об одном из самых резонансных событий уходящего 2021 года.

Саша Плющенко (шёпотом): А-а. Мама, я знаю, что сказать, какое третье событие года у меня было. Может, скажем? Что я «больной».

Рудковская: Нет.

Саша Плющенко (шёпотом): Чего?

Рудковская (шёпотом): а ты скажешь: «Это было для меня потрясение».

Рудковская (громко): Он хочет рассказать. У него есть третье событие. Он спросил разрешения. Но это грустное событие для него.

Ургант: Саша, твоё грустное событие. Рассказывай. Мы должны быть готовы ко всему.

Саша Плющенко: Всё рассказать?

Ургант: До того момента, когда… Ну давай.

Саша Плющенко (шёпотом): Рассказать?

Рудковская: Ты меня спрашиваешь…

Ургант: Что ты спрашиваешь у матери, как будто она тебе запрещает что-то делать? Как будто ты под её дудку живёшь.

Саша Плющенко: Про меня журнал «Стархит» сказал, что я типа больной.

Ургант: Хорошо, что ты у меня не спросил, стоит ли рассказывать эту историю. Так. И что?

Рудковская: Он задал вопрос Siri.

Саша Плющенко: У Siri спросили: «У Саши Плющенко есть какой-то там синдром?» И она ответила: «Это правдивая версия». Я не верю в это, а мне Интернет ответил, что врачи у меня нашли это.

Ургант: Как разбираться с этим? Давай подумаем.

Рудковская: Он прошёл все медицинские экспертизы, ездил вместе с нами. Для него это было большое потрясение. Естественно, все медицинские экспертизы подтвердили, что он здоров. Заведено уголовное дело, передаётся в суд. Мы хотим сделать открытое заседание, поскольку я считаю, что писать клевету про маленьких детей, тем более про их здоровье, — это просто преступление.

Ургант: Открывается новое уголовное дело. С Новым годом!

Рудковская: Просто к вопросу о том, что дети не читают. Представляешь? Подошёл ко мне и спросил. Он читает Интернет, общается со сверстниками.

Ургант: Яна, милая моя, ничего с этим не сделаешь. У самого есть дети, и я очень всегда сочувствую вам, потому что вы находитесь в центре внимания. Но вы же понимаете, что сами подталкиваете в центр внимания. Саша — самый популярный действующий фигурист, у него самое большое количество подписчиков. Что вы хотите? Конечно, будут писать.

Рудковская: Как ты считаешь, надо наказать?

Ургант: Надо ли наказать? Саша, ты хочешь ездить мимо тюрем и говорить: «Там сидят те, кого я посадил?»

Саша Плющенко: Они просто мне завидуют.

Ургант: Ну, наверное, да. Я допускаю, что так и есть.

Евгений Плющенко: На это не надо обращать внимания.

Ургант: Женя правильно сказал. Не надо обращать внимания. Но, зная маму, она дело доведёт.

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