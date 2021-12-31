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Саша Плющенко: девочки предлагают мне сходить в кино? А мне другая нравится

Саша Плющенко: девочки предлагают мне сходить в кино? А мне другая нравится
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Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о различных предложениях от поклонниц, поступающих ему в социальных сетях.

Ургант: Саша, тебе могут писать в «Инстаграм» какие-то люди.

Саша Плющенко: Мне всё равно.

Ургант: Поклонницы.

Саша Плющенко: Что пишут?

Ургант: Откуда я знаю? Я же не читаю.

Рудковская: Я читаю. Девочки маленькие пишут, хотят познакомиться, сфотографироваться, покататься на коньках, сходить в кино.

Саша Плющенко: В кино сходить? А мне другая девочка нравится.

Ургант: Есть девочка, которая тебе нравится?

Саша Плющенко: Я не буду говорить кто.

Рудковская: А раньше ты говорил.

Евгений Плющенко: Не надо говорить.

Ургант: Мама говорит: «Говори». А папа: «Не говори». Ты подумай. Не называй её фамилию, назови имя.

Саша Плющенко: Я не буду. Это мой секрет.

Ургант: У нас с тобой мужской разговор. Расскажи, почему она тебе нравится, что тебе в ней нравится?

Саша Плющенко: А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Всё. Эта тема закрыта.

Ургант: Давай договоримся так. Ничего не говори — это личная жизнь. Просто выкладывай в «Инстаграм», и мы сами прочитаем.

Саша Плющенко: А-а. Я тоже должен выкладывать в «Инстаграм»? Вань, ну нет. Нет. Ну, Вань…

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