Саша Плющенко: девочки предлагают мне сходить в кино? А мне другая нравится

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о различных предложениях от поклонниц, поступающих ему в социальных сетях.



Ургант: Саша, тебе могут писать в «Инстаграм» какие-то люди.



Саша Плющенко: Мне всё равно.



Ургант: Поклонницы.



Саша Плющенко: Что пишут?



Ургант: Откуда я знаю? Я же не читаю.



Рудковская: Я читаю. Девочки маленькие пишут, хотят познакомиться, сфотографироваться, покататься на коньках, сходить в кино.



Саша Плющенко: В кино сходить? А мне другая девочка нравится.



Ургант: Есть девочка, которая тебе нравится?



Саша Плющенко: Я не буду говорить кто.



Рудковская: А раньше ты говорил.



Евгений Плющенко: Не надо говорить.



Ургант: Мама говорит: «Говори». А папа: «Не говори». Ты подумай. Не называй её фамилию, назови имя.



Саша Плющенко: Я не буду. Это мой секрет.



Ургант: У нас с тобой мужской разговор. Расскажи, почему она тебе нравится, что тебе в ней нравится?



Саша Плющенко: А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Всё. Эта тема закрыта.



Ургант: Давай договоримся так. Ничего не говори — это личная жизнь. Просто выкладывай в «Инстаграм», и мы сами прочитаем.



Саша Плющенко: А-а. Я тоже должен выкладывать в «Инстаграм»? Вань, ну нет. Нет. Ну, Вань…