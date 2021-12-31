Саша Плющенко: девочки предлагают мне сходить в кино? А мне другая нравится

Александр Плющенко, которому 6 января исполнится 9 лет, в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал о различных предложениях от поклонниц, поступающих ему в социальных сетях.
Ургант: Саша, тебе могут писать в «Инстаграм» какие-то люди.
Саша Плющенко: Мне всё равно.
Ургант: Поклонницы.
Саша Плющенко: Что пишут?
Ургант: Откуда я знаю? Я же не читаю.
Рудковская: Я читаю. Девочки маленькие пишут, хотят познакомиться, сфотографироваться, покататься на коньках, сходить в кино.
Саша Плющенко: В кино сходить? А мне другая девочка нравится.
Ургант: Есть девочка, которая тебе нравится?
Саша Плющенко: Я не буду говорить кто.
Рудковская: А раньше ты говорил.
Евгений Плющенко: Не надо говорить.
Ургант: Мама говорит: «Говори». А папа: «Не говори». Ты подумай. Не называй её фамилию, назови имя.
Саша Плющенко: Я не буду. Это мой секрет.
Ургант: У нас с тобой мужской разговор. Расскажи, почему она тебе нравится, что тебе в ней нравится?
Саша Плющенко: А что, это тоже надо обсуждать? Нет, не буду это говорить. Не буду говорить! Всё. Эта тема закрыта.
Ургант: Давай договоримся так. Ничего не говори — это личная жизнь. Просто выкладывай в «Инстаграм», и мы сами прочитаем.
Саша Плющенко: А-а. Я тоже должен выкладывать в «Инстаграм»? Вань, ну нет. Нет. Ну, Вань…
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