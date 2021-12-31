Яна Чурикова — Евгении Медведевой: живу в полной уверенности, что вы победили

Известная телеведущая Яна Чурикова оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в «Инстаграме». Ранее Медведева написала: «Всего две серии до финала «Ледникового периода». Пересматриваю наши с Даней Милохиным номера и сама не могу определиться, какой нравится больше всего. Каждый номер для меня особенный, как и, уверена, для Дани, Ильи Авербуха, Максима Ставиского, Елены Станиславовны Масленниковой и всех, кто имеет отношение к постановке номеров. Хочу сказать огромное спасибо Первому каналу. И особенно Илье Авербуху, который уже столько лет делает крутой проект, популяризирующий фигурное катание».

«Живу в полной уверенности, что вы победили», — написала Чурикова в комментариях, тегнув Медведеву.

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