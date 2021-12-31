Яна Чурикова — Евгении Медведевой: живу в полной уверенности, что вы победили

Известная телеведущая Яна Чурикова оставила комментарий под постом двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой в «Инстаграме». Ранее Медведева написала: «Всего две серии до финала «Ледникового периода». Пересматриваю наши с Даней Милохиным номера и сама не могу определиться, какой нравится больше всего. Каждый номер для меня особенный, как и, уверена, для Дани, Ильи Авербуха, Максима Ставиского, Елены Станиславовны Масленниковой и всех, кто имеет отношение к постановке номеров. Хочу сказать огромное спасибо Первому каналу. И особенно Илье Авербуху, который уже столько лет делает крутой проект, популяризирующий фигурное катание».
«Живу в полной уверенности, что вы победили», — написала Чурикова в комментариях, тегнув Медведеву.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 31 декабря 2021
-
08:59
-
08:55
-
08:40
-
01:32
-
01:27
-
01:01
-
00:51
-
00:40
-
00:28
-
00:18
- 30 декабря 2021
-
22:45
-
22:34
-
22:21
-
19:03
-
17:59
-
16:32
-
16:01
-
15:50
-
13:41
-
12:51
-
12:02
-
11:09
-
10:54
-
10:06
-
09:15
-
08:48
-
07:44
-
07:37
- 29 декабря 2021
-
23:19
-
22:56
-
21:22
-
20:49
-
20:21
-
19:38
-
15:56