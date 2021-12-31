Татьяна Тарасова показала архивное фото с Людмилой Пахомовой и Еленой Чайковской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» старую фотографию. На фото Тарасова (в центре) изображена с олимпийской чемпионкой, шестикратной чемпионкой мира и Европы Людмилой Пахомовой (слева) и заслуженным тренером СССР Еленой Чайковской (справа).

«Канун Нового года — особенные для меня дни. Вчера отмечала день рождения мой тренер, коллега, подруга Елена Анатольевна Чайковская. Здоровья огромного! Сегодня день рождения у Людмилы Пахомовой. Милы нет с нами много лет, но мы помним и любим её», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Людмила Пахомова выступала в танцах на льду с Виктором Рыжкиным и с Александром Горшковым, который ныне является президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Пахомова ушла из жизни в 1986 году. Ей было 39 лет.

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