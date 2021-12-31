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Американская фигуристка заявила, что её партнёра удерживают дома и применяют насилие

Американская фигуристка заявила, что её партнёра удерживают дома и применяют насилие
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Американская фигуристка Изабелла Флорес, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Царевским, сообщила, что её партнёр долгое время не выходит на связь.

«Мы весь год готовились к чемпионату США и в субботу должны были отправиться в Нэшвилл. В четверг Дмитрий поехал домой в Лейквуд, чтобы провести праздничный уик-энд со своей семьёй. С вечера субботы от него ничего не было слышно. Он должен был вернуться в воскресенье в Колорадо-Спрингс, где проводит тренировки.

Мы обратились в полицию. Они дважды пытались попасть в дом, чтобы посмотреть, всё ли с Дмитрием в порядке. Но семья их не пускает и требует предъявить ордер. Несмотря на то что Дмитрию уже 18, мы переживаем, что к нему применяют эмоциональное и физическое насилие. В этом доме семеро детей, четверым — меньше 18 лет. У Дмитрия нет возможности выйти на связь. Мы боимся, что его удерживают. Родители не соглашаются с его жизненными решениями после того, как он повзрослел. Дмитрия удерживают не по его воле», — написала Флорес в своём «инстаграме», добавив, что их пара является претендентом на медали чемпионата США.

Фото пары можно посмотреть в «инстаграме» Изабеллы Флорес.

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