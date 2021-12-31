Российский хореограф: это был самый лицемерный ЧР. Создан культ личности Тутберидзе

Российский хореограф Елена Матвеева высказалась о чемпионате России по фигурному катанию, который прошёл в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Матвеева назвала чемпионат самым лицемерным и отметила культ личности заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, дочь Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин завоевали серебро в танцах на льду.

«Оказалось, это самый лицемерный чемпионат, который я видела в жизни. Честной борьбы не случилось. А танцы — это вообще что такое было? Что это было? Судейство бывает объективное, субъективное. Но произошедшее совсем никуда не годится. Наверное, Этери Георгиевне надо заниматься одиночным, парным катанием. А танцы пускай уж она оставит в покое, даже если её дочка там катается. По-моему, так. Куда мы идём? У нас танцы не развиваются. А вот с такими поступками, судейскими решениями — конец нашим танцам. Я вам точно говорю.

Это безобразие. Они (Дэвис и Смолкин. — Прим. «Чемпионата») не выиграли ни одного этапа юниорского «Гран-при», никогда не были чемпионами мира, ни на одном взрослом этапе не были в призёрах. По какому критерию судьи их поставили на второе место? Зал свистит, чёрт-те что вытворяет. Оттого, что оценки неправильные. Они очень высокие для этой пары и низкие для других. Какой-то детский танец… Мне бояться нечего. Если так продолжится, танцев у нас в стране не будет.

Тутберидзе очень многого заслуживает, она прекрасный тренер и показала нам, что можно сделать в женском одиночном катании. Она поразила мир. Но не надо творить культ её личности! Он практически уже сделан. И не она сама его делает, многие люди вокруг его создают. Можете назвать это культом личности, да, я не побоюсь этого словосочетания. Два дня во время чемпионата России нам показывают, как она плачет, что говорит про всех, по Первому каналу в «Пусть говорят». Всё время показывают дочку. И всем уже ясно: для неё главное — дочка, а девочки потом. Потому что девочки уже сделаны. Там конвейер пошёл, он штампует. И чем это закончится, неизвестно», — цитирует Матвееву «Спорт-экспресс».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!