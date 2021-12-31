Алина Загитова: верю, что впереди нас ждёт что-то невероятное

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.

«Новый год — отличный повод, чтобы оглянуться назад и посмотреть, какими мы с вами стали. Это время, когда стоит сказать самой себе: «Спасибо за то, что остаёшься собой, стараешься преодолевать любые трудности и идти вперёд. Ты сильная и отлично со всем справляешься».

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Спасибо вам за то, что вы со мной. За поддержку и веру в меня. Без вас мне было бы очень тяжело. Нас ждёт ещё много интересных вещей, которые мы будем узнавать вместе!

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Это новое начало. Повод ещё раз поверить в себя. Загореться новыми целями и желаниями. Я верю, что нас с вами впереди ждёт что-то невероятное», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».