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Семья Плющенко опубликовала новогоднее видеопоздравление

Семья Плющенко опубликовала новогоднее видеопоздравление
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его жена Яна Рудковская, а также их сыновья Александр и Арсений записали новогодний ролик, поздравив своих подписчиков.

«С наступающим 2022 годом! Здоровья и счастья всем моим подписчикам! Будьте счастливы! Всех обнял!» — подписал видео Евгений.

Ролик можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, семикратный победитель чемпионатов Европы и десятикратный чемпион России по фигурному катанию. В 2017 году он завершил спортивную карьеру, а затем стал тренером.

Яна Рудковская — российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель. Пара состоит в браке с 2009 года, а их восьмилетний сын Александр пошёл по стопам отца и занимается фигурным катанием. Арсению один год.

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Новости. Фигурное катание
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