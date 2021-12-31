Семья Плющенко опубликовала новогоднее видеопоздравление

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, его жена Яна Рудковская, а также их сыновья Александр и Арсений записали новогодний ролик, поздравив своих подписчиков.
«С наступающим 2022 годом! Здоровья и счастья всем моим подписчикам! Будьте счастливы! Всех обнял!» — подписал видео Евгений.
Ролик можно посмотреть в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, трёхкратный чемпион мира, семикратный победитель чемпионатов Европы и десятикратный чемпион России по фигурному катанию. В 2017 году он завершил спортивную карьеру, а затем стал тренером.
Яна Рудковская — российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель. Пара состоит в браке с 2009 года, а их восьмилетний сын Александр пошёл по стопам отца и занимается фигурным катанием. Арсению один год.
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