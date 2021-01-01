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«Он ушёл. 2021-й». Татьяна Тотьмянина показала фото с Алексеем Ягудиным и детьми

«Он ушёл. 2021-й». Татьяна Тотьмянина показала фото с Алексеем Ягудиным и детьми
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Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина опубликовала фото с мужем, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным, и детьми.

«Он ушёл. 2021-й», — написала Тотьмянина.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Тотьмяниной

Тотьмянина в дуэте с Марининым также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой России (2003-2005), победительницей финала Гран-при сезона-2002/2003. После победы на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине фигуристы завершили профессиональную спортивную карьеру.

Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при.

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