Этери Тутберидзе показала, с кем встретила Новый год

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опубликовала в «Инстаграме» снимки с празднования Нового года. Тутберидзе отпраздновала событие вместе с дочерью Дианой Дэвис и её партнёром Глебом Смолкиным.

«С новым, 2022 годом! Здоровья всем», — подписала фото Тутберидзе, добавив хэштег: Новый год с семьёй.

Публикация доступна в «инстаграме» Этери Тутберидзе.

Ранее на предолимпийском чемпионате России воспитанницы Тутберидзе заняли весь пьедестал почёта. Золотая медаль досталась Валиевой, набравшей за свои выступления в сумме 283,48 балла. Серебро — у Трусовой с 248,65 балла, а бронзу завоевала Анна Щербакова с результатом 239,56 балла. Дэвис и Смолкин при этом завоевали серебряные медали в танцах на льду.

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