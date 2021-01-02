Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка поздравила болельщиков с Новым годом

Татьяна Навка поздравила болельщиков с Новым годом
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги 2021 года и поздравила болельщиков с Новым годом.

«В начале года принято подводить итоги предыдущего, подсчитывать взлёты и падения, делать выводы и гордо идти в год, оставляя всё старое, ненужное и негативное в старом. А мне ближе немного другой подход, делая выводы, с благодарностью принимать и отпускать всё плохое, что было, и в новый год идти уже с надеждой и верой в следующий ещё более прекрасный год! Так вот пусть в ваших домах в этом году будет царить любовь, взаимопонимание, здоровье и счастье! Пусть год Тигра воплотит ваши самые смелые и давние желания! Мои дорогие, С Новым, 2022 годом», – написала Навка в «Инстаграме».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022