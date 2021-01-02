Татьяна Навка поздравила болельщиков с Новым годом

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка подвела итоги 2021 года и поздравила болельщиков с Новым годом.

«В начале года принято подводить итоги предыдущего, подсчитывать взлёты и падения, делать выводы и гордо идти в год, оставляя всё старое, ненужное и негативное в старом. А мне ближе немного другой подход, делая выводы, с благодарностью принимать и отпускать всё плохое, что было, и в новый год идти уже с надеждой и верой в следующий ещё более прекрасный год! Так вот пусть в ваших домах в этом году будет царить любовь, взаимопонимание, здоровье и счастье! Пусть год Тигра воплотит ваши самые смелые и давние желания! Мои дорогие, С Новым, 2022 годом», – написала Навка в «Инстаграме».