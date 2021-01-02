Алина Загитова: самой большой удачей в жизни считаю знакомство с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила, что помогло её успеху в спорте.

«Своей самой большой удачей в жизни я считаю знакомство с тренером Этери Тутберидзе. Когда она взяла меня, началась другая жизнь, победы», — приводит слова Загитовой журнал «Панорама ТВ».

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

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