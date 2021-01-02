Туктамышева: хочу кушать салаты и пить шампанское! А не вот это всё

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в «Инстаграме» фото из аэропорта.

«Хочу кушать салаты и пить шампанское! А не вот это всё», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

В сезоне-2020/2021 25-летняя Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место, золото выиграла Камила Валиева.

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