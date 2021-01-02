Алина Загитова: я на праздниках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пошутила над тем, как проводит новогодние праздники.

«Я: составила список дел на праздники. Я на праздниках: эмодзи «лицо и язык». Признавайтесь, кто из вас такой же?» — написала Загитова под видео.

Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!