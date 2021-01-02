Алина Загитова рассказала, без чего не представляет праздничный стол на Новый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, без чего не представляет свой новогодний стол.

«Детское шампанское – без него праздник не праздник. Рулетики из ветчины, сыра и чеснока. И роллы – последние шесть лет без них не обходимся. А вот оливье не едим, к сожалению или к счастью, не знаю», — приводит слова Загитовой журнал «Панорама ТВ».

Загитова — победительница Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!