Алина Загитова рассказала, без чего не представляет праздничный стол на Новый год

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, без чего не представляет свой новогодний стол.
«Детское шампанское – без него праздник не праздник. Рулетики из ветчины, сыра и чеснока. И роллы – последние шесть лет без них не обходимся. А вот оливье не едим, к сожалению или к счастью, не знаю», — приводит слова Загитовой журнал «Панорама ТВ».
Загитова — победительница Олимпийских игр – 2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.
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