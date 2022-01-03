Вайцеховская: за Плющенко не было бы стыдно на командном олимпийском турнире

Известный спортивный обозреватель, олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская высоко оценила выступления Евгения Плющенко и Эммануэля Сандю в новогоднем ледовом шоу «Щелкунчик».
«Евгений Плющенко и Эммануэль Сандю хороши в новогоднем ледовом «Щелкунчике» необычайно. Не говоря уже о том, что применительно к Плющенко нельзя неизвестно уже в какой раз не задуматься: на фоне подавляющего большинства нынешних российских одиночников Евгений выглядит вполне конкурентоспособным и уж точно способным откатать короткую программу в командном олимпийском турнире. И за него не было бы стыдно», — написала Елена в своём телеграм-канале «Тележка Вайцеховской».
Заслуженный мастер спорта Елена Вайцеховская — единственная спортсменка в истории СССР и России, победившая в прыжках с десятиметровой вышки на Олимпийских играх 1976 года, член Международного зала спортивной славы плавания.
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