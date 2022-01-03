Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в полуфинале «Ледникового периода»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин выступили в полуфинале спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Выступление было показано на «Первом канале» 2 января 2022 года.
В шоу приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Ведущими шоу являются Алина Загитова и Алексей Ягудин.
Видео доступно на сайте Первого канала.
Пара Медведева/Милохин выступила под песню Happy New Year группы АВВА. За своё выступление решением жюри они получили 12 баллов ровно.
- 3 января 2022
-
01:02
-
00:18
-
00:02
- 2 января 2022
-
16:39
-
14:48
-
14:13
-
14:05
-
13:34
-
13:11
-
12:30
-
10:19
-
00:18
- 1 января 2022
-
17:48
-
13:44
-
11:38
-
11:11
-
10:59
-
09:29
-
08:13
- 31 декабря 2021
-
23:42
-
20:27
-
17:13
-
14:33
-
14:05
-
13:17
-
13:07
-
11:55
-
11:19
-
11:04
-
10:32
-
08:59
-
08:55
-
08:40
-
01:32
-
01:27