Евгения Медведева и Даня Милохин выступили в полуфинале «Ледникового периода»

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева и популярный тиктокер, певец и блогер Даня Милохин выступили в полуфинале спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». Выступление было показано на «Первом канале» 2 января 2022 года.

В шоу приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» судят пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри меняются на протяжении всего сезона. Ведущими шоу являются Алина Загитова и Алексей Ягудин.

Видео доступно на сайте Первого канала.

Пара Медведева/Милохин выступила под песню Happy New Year группы АВВА. За своё выступление решением жюри они получили 12 баллов ровно.