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«Дефицит денег». Ренат Лайшев отреагировал на участие ученика Тутберидзе в шоу Плющенко

«Дефицит денег». Ренат Лайшев отреагировал на участие ученика Тутберидзе в шоу Плющенко
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал участие Егора Рухина, фигуриста группы Этери Тутберидзе, в новогоднем шоу «Щелкунчик» Евгения Плющенко.

«Означает ли это, что штаб Этери Тутберидзе в нём не нуждается? Нет, это означает, что у нас свобода действий. Если парень может заработать, то зачем отказываться. Может, он и перейдёт к Плющенко, а, может, и нет. Евгений предложил ему участвовать. Сегодня дефицит денег, ребята зарабатывают в таком молодом возрасте. Хорошо, что Плющенко предоставляет такую возможность. Егора не объявили после шоу? Ну, просто забыли», — приводит слова Лайшева «Спорт-экспресс».

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