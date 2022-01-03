«Мне так жаль». Хореограф Тутберидзе выразил соболезнования Евгении Медведевой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, выразил соболезнования призёру Олимпийских игр Евгении Медведевой, у которой умерла бабушка.

«Мне так жаль — ушёл ещё один замечательный человек, бабушка Евгении Медведевой. Сколько времени, сил и нервов она потратила на воспитание чемпионки, всегда была рядом — на соревнованиях и на тренировках. Царствие тебе небесное, всегда помним. Мои соболезнования Женечке и маме Жанне», — написал Железняков.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Железнякова.

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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