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Опубликована полная версия клипа к Олимпиаде-2022, в котором снялась Евгения Медведева

Опубликована полная версия клипа к Олимпиаде-2022, в котором снялась Евгения Медведева
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Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в видеоролике, который посвящён Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай). Сегодня, 3 января, была представлена полная версия видео на песню «Вместе ради общего будущего!»

Видео доступно на канале CGTN на русском в YouTube

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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