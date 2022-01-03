Опубликована полная версия клипа к Олимпиаде-2022, в котором снялась Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась в видеоролике, который посвящён Олимпиаде — 2022 в Пекине (Китай). Сегодня, 3 января, была представлена полная версия видео на песню «Вместе ради общего будущего!»

Видео доступно на канале CGTN на русском в YouTube

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.



Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!