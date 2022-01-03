Алина Загитова ответила, почему не объявляет о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила, завершила ли он спортивную карьеру.

«Нет, конечно. Но на таких соревнованиях как чемпионаты России, мира, других я не выступаю, потому что не хватает физической формы, а хотелось бы. Оставляю ли я мысли вернуться в спорт в каком-либо амплуа? Не знаю. Мне всегда было интересно тренировать, но для этого нужно очень много нервов. Поживем – увидим», — приводит слова Загитовой сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Загитова — победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018). В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере. Она окончила школу и поступила в вуз на факультет журналистики. Вместе с Алексеем Ягудиным стала ведущей проекта «Ледниковый период». Кроме того, Загитова участвует в шоу и показательных выступлениях.

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